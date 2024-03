Moto3, David Alonso il più veloce del venerdì

David Alonso mette tutti in fila nel venerdì di Moto3. Il pilota colombiano, reduce dalla vittoria in Qatar, è decisamente il più in forma e ha mostrato un ritmo preoccupante per gli avversari. A Joel Kelso è riuscito un solo giro magico, sufficiente a conquistare il secondo tempo, ma i 37 millesimi di distacco dal primo non dicono tutta la verità. Molto bene gli italiani: 3° Matteo Bertelle, 5° Riccardo Rossi e 6° Fabio Farioli GP PORTOGALLO, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Scendendo sotto il record della gara, David Alonso mette in fila tutti nel primo giorno di prove. Giornata condizionata dalle pessime condizioni della pista al mattino (fango e chiazze d'umido sull'asfalto), tanto da tenere tutti fermi al box. Ma il colombiano è decisamente il pilota più in forma, arriva dalla vittoria in Qatar, ha rifilato distacchi imbarazzanti per gran parte dell'unico turno disputato, mostrando con un ritmo preoccupante per gli avversari. A Joel Kelso è riuscito un solo giro magico, sufficiente a staccare il secondo miglior tempo, ma i 37 millesimi di distacco dal pupillo di Aspar non dicono tutta la verità. Alonso, al secondo anno in Moto3, ha mostrato un passo diverso, fin qui inarrivabile.

Cresciuto in Spagna sotto gli occhi di uno dei miglior talent scout del Motomondiale, David, dopo aver chiuso al terzo posto la stagione del debutto, sembra confermare le aspettative. Sarà un weekend impegnativo per Holgado, che in Qatar ha dovuto cedere all'ultimo giro al giovane rivale sudamericano; lo spagnolo della Ktm al momento paga più di un secondo di ritardo. Va peggio a Furusato, tra i protagonisti della volata finale a Losail, finito ben più distante, in ventitreesima posizione, con due secondi e mezzo da recuperare.

Buone notizie invece per gli italiani, a cominciare da Matteo Bertelle, uno che di solito parte piano, ma che con il terzo tempo, nonostante i sei decimi presi da Alonso, manda un segnale incoraggiante in vista delle qualifiche. Alle sue spalle Rueda e subito dopo Riccardo Rossi che conferma la buona partenza vista in Qatar. Sesto tempo per Fabio Farioli, passato in sella alla Honda del team Sic 58 dopo la stagione con la Ktm ufficiale. Decima posizione per Stefano Nepa, atteso a una stagione di riscatto dopo un 2023 condizionato a lungo dai postumi dell’incidente dell’anno prima. Bene anche il rookie Piqueras - settima posizione per lui - tra i nomi più interessanti da tenere d’occhio.