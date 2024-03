Moto3: Rueda in pole a Portimao, 3° Alonso

Li ha presi tutti in contropiede. Quando i giochi sembravano chiusi, e la pole in cassaforte, è arrivato Josè Antonio Rueda a togliere il sogno della prima casella a Joel Kelso. Un giro finale da paura, e la prima pole in carriera a ripagare la fiducia che il team Ktm gli ha ribadito nel 2024. Il 2023 è stato l’anno del debutto, una buona stagione nel team di Aki Ajo che lo ha confermato quest’anno ("è maturato, conoscevamo il suo potenziale" ha detto il manager finlandese): "È stato incredibile" - ha raccontato lo spagnolo-. "Vedremo domani in gara, spero vada meglio che in Qatar". Corsa chiusa anzitempo, con una caduta dopo il contatto con Ortola. Per l’australiano del team Boe resta comunque la soddisfazione della quinta prima fila in carriera e un passo che in gara può impensierire anche David Alonso che parte dalla terza casella, ma con gli occhi di tutti puntati addosso. Da quando ha messo le ruote in pista a Portimao il pupillo di Aspar ha messo tutti in fila. È il maggior candidato alla vittoria, dopodiché in una categoria matta come la Moto 3, dove il risultato resta spesso incerto fino all’ultimo metro, può succedere di tutto.