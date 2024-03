Il weekend di casa non poteva partire meglio per Adrian Huertas, che dopo la pole position trova anche la prima vittoria in carriera nella classe Supersport. Nella Gara di Barcellona, il pilota di Aruba Ducati si è imposto comandando per buona parte della corsa: nelle prime fasi ha passato un Can Oncu combattivo (prima di un crollo prestazionale molto precoce), poi ha contenuto il rientro di Stefano Manzi senza commettere errori. Lo spagnolo ha lodato un pacchetto tecnico con il quale sta trovando un feeling non indifferente. Manzi, dal canto suo, porta a casa un risultato importante per il campionato, in una Supersport nella quale ogni punto sembra poter pesare. L’italiano è arrivato molto vicino a Huertas al penultimo giro, ma il forcing finale del vincitore non gli ha dato scampo. Marcel Schroetter chiude il podio con la sua MV Agusta, mentre Yari Montella giunge quarto e resta leader del mondiale. Valentin Debise è quinto, con Federico Caricasulo sesto seguito da Jorge Navarro. Niccolò Antonelli trova la sua prima top ten, giungendo nono “a panino” tra Oncu (8°) e Bahattin Sofuoglu (10°). Ultimo punticino disponibile per Lorenzo Dalla Porta, quindicesimo con la Yamaha di AltoGo.