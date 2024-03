Nicolò Bulega operato per sindrome compartimentale

Nicolò Bulega è stato sottoposto oggi a un intervento per sindorme compartimentale. Il team Ducati Aruba Racing , per il quale il pilota italiano corre in Superbike , ha postato questo comunicato sui social rassicurando sulle condizioni del leader della classifica : "E' stato sottoposto oggi all' Ospedale Oglio Po (Cremona), eseguito dal Professor Alessio Pedrazzini per affrontare la questione della sindrome cronica del compartimento dell'avambraccio da esercito (pompa del braccio)". La nota spiega nel dettaglio di cosa si tratta e cosa è successo nelle ultime settimane: "Questa patologia, ormai molto comune nel mondo del motociclismo, è presente dallo scorso inverno ed è peggiorata durante l'Australian Round. Si è aggravato lo scorso fine settimana a Barcellona, dove un forte dolore ha minacciato di limitare le prestazioni del campione del mondo Supersport in carica e attuale leader della classifica del campionato mondiale Superbike".

Verso il round di Assen del 19-21 aprile

"Per questo motivo, in accordo con il team Aruba.it Racing - Ducati, è stata presa la decisione di effettuare un intervento chirurgico all'avambraccio destro di Nicolò Bulega - prosegue il comunicato -. Il motociclista avrà ora tutto il tempo per riprendersi dall'operazione e per mettersi nelle migliori condizioni per il terzo round della stagione 2023 WorldSBK previsto per il 19-21 aprile al TT Circuit di Assen, Paesi Bassi".