Andrea Dovizioso martedì mattina è caduto con la sua moto nella pista da cross di Terranuova Bracciolini (Arezzo), mentre stava svolgendo una seduta di allenamento. Il pilota, che non è in pericolo di vita, nella caduta ha riportato un trauma cranico e aveva perso conoscenza. Da qui la decisione di trasferirlo in elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice tre

Brutto spavento per Andrea Dovizioso. Martedì mattina, durante una seduta di allenamento, è caduto dalla sua moto nella pista da cross di Terranuova Bracciolini (Arezzo) in località Tasso. Nella caduta il campione del mondo 125 ha riportato un trauma cranico e aveva perso conoscenza per poi riprendersi, non è in pericolo di vita. Da qui la decisione di trasferirlo, a livello precauzionale, in elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice tre. Secondo una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto intorno alle 11, per cause ancora da accertare, e i mezzi di soccorso sono intervenuti immediatamente per verificare le condizioni del pilota romagnolo.