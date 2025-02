IL CALENDARIO

E' iniziato il countdown per l'inizio della stagione 2025, LIVE come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà un Mondiale record con 22 gare (e 22 Sprint): si parte venerdì 28 febbraio in Thailandia con la prima sessione dell'anno, si chiude a Valencia il 16 novembre. Torna in calendario Brno, c'è l'esordio al Balaton Park per il GP d'Ungheria. E In Italia? Confermato il Mugello (20-22 giugno) e Misano (12-14 settembre). Ecco tutte le date da sapere MOTOGP SU SKY: TUTTE LE NOVITA' DELLA STAGIONE 2025