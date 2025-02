Secondo quanto riportato da Motorsport.com il campione del mondo in carica salterà il primo weekend di gara in Thailandia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dal 28 febbraio al 2 marzo) a causa di un nuovo infortunio, stavolta alla mano sinistra. L'incidente si è verificato durante un allenamento con la moto da cross in Andorra. Si attendono comunicazioni ufficiali

Jorge Martin non correrà il Gran Premio della Thailandia che aprirà la stagione della MotoGP 2025. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, dopo l'operazione alla mano destra a cui si è sottoposto a inizio febbraio in seguito alla caduta nei test di Sepang, il campione in carica ha subito nelle ultime ore un nuovo infortunio, questa volta alla mano sinistra, che lo costringe a un altro intervento chirurgico. Martin si è infortunato durante l'allenamento di lunedì mattina ad Andorra su una moto da cross, riportando, scrive Motorsport.com, una frattura scomposta del radio distale, una frattura dello scafoide carpale e una frattura dell'osso piramidale. In aggiunta anche una frattura composta del calcagno sinistro, che non richiederebbe un'operazione. Domani, martedì 25 febbraio, si sottoporrà a un secondo intervento chirurgico a meno di 20 giorni dal precedente alla mano destra e, di conseguenza, non prenderà parte al weekend inaugurale in Thailandia. A questo punto si attende la comunicazione ufficiale, del team Aprilia o dello stesso pilota.