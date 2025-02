Operazione riuscita alla mano sinistra per Jorge Martin, campione del mondo in carica che salterà il primo weekend di gara in Thailandia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dal 28 febbraio al 2 marzo) a causa di un nuovo incidente in allenamento con la moto da supermotard. L'intervento chirurgico a radio e scafoide è stato eseguito a Barcellona dall'equipe del professor Mir. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni

