Sandro Donato Grosso da Austin, dove il Motomondiale corre nel fine settimana. Marc Marquez qui è un po' il 'padrone di casa' con 7 vittorie, mentre Pecco Bagnaia proverà a fare sua la gara lunga sfuggita lo scorso anno per una caduta (si era imposto nella Sprint). Ma sono tanti i temi di un weekend imperdibile. Intanto, vi mostriamo anche cosa accade nei box nel Day-1. Il GP delle Americhe è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

