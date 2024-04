MotoGp

Quartararo ha rinnovato il contratto con la Yamaha per altre due stagioni (2025 e 2026). Il francese ha ritenuto sufficienti le garanzie della casa giapponese: 'Torneremo al top insieme'. Ducati piazza il colpo Aldeguer: ha firmato per due anni a partire dal 2025 con opzione per altri due. Ecco la situazione contrattuale dei piloti MotoGP: solo Bagnaia, Marini, Binder, Quartararo e Zarco (oltre ad Aldeguer) sono certi di un posto nel 2025. Per il resto ci sono 17 piloti in scadenza