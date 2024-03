Con il rinnovo di Bagnaia, che ha prolungato con Ducati fino al 2026, sono 18 i piloti in scadenza al termine della stagione 2024. Solo Pecco, Marini, Binder e Zarco sono certi di un posto in griglia nel Mondiale 2025, gli altri dovranno guadagnarselo a partire dal prossimo weekend in Qatar: dall'8 al 10 marzo riparte la MotoGP a Lusail (da vivere su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW)

