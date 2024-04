vedi anche Martin: "Non credo resterò in Pramac nel 2025"

Il team Pertamina VR46 è destinato a diventare la squadra satellite di riferimento di Ducati a partire dal 2027. A confermare un accordo che sembra ormai imminente ci ha pensato Alessio Salucci ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo parlando sempre di più con Ducati, che ha fatto un passo molto grande verso il nostro progetto. Di questo siamo orgogliosi. Vediamo poi quale sarà la durata dell'accordo, per adesso non posso dire altro", ha puntualizzato il Team director della scuderia di Valentino Rossi .

Pramac dal 2025 con Yamaha?

Pramac Racing, storico secondo team Ducati nell'ultimo ventennio, deve a questo punto decidere se proseguire per i prossimi due anni il suo rapporto con Borgo Panigale e poi delineare il proprio futuro anche grazie a un gruppo di lavoro di prim'ordine o magari intraprendere, già dal 2025, un nuovo percorso con Yamaha. Se ne saprà di più a fine luglio. Inoltre, come riportato dal nostro inviato ad Austin Sandro Donato Grosso, nel regolamento della prossima stagione potrebbe essere inserito un limite di due team satellite per ogni costruttore. Qualora fosse effettivamente così è chiaro che Ducati, che oggi ha 8 moto in pista (di cui 6 clienti), dovrebbe necessariamente rinunciare a un team.