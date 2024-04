Le parole del pilota spagnolo sul futuro alla vigilia del GP delle Americhe di Austin: "Anche se continuasse con Ducati, non credo resterò in Pramac. Voglio un team ufficiale, questo è il mio obiettivo", ha ribadito il leader del Mondiale RIVIVI LA CONFERENZA PRE-AUSTIN

"Non credo che resterò in Pramac, anche se dovesse continuare con Ducati". Jorge Martin va dritto al punto rispondendo alla domanda sul suo futuro e sulla possibilità che Pramac diventi il secondo team Yamaha nel 2025, dopo aver legato la sua storia in MotoGP alla casa di Borgo Panigale. L’attuale leader del mondiale lo va ripetendo da tempo, fin dallo scorso campionato. "Voglio correre in un team ufficiale", dichiara ad ogni occasione. E anche ad Austin, nella conferenza stampa tradizionale del giovedì, non s’è certo nascosto. "Pramac vuole andare con Yamaha? Tutti conoscono la mia priorità, ma è presto. In ogni caso voglio un team ufficiale". leggi anche La MotoGP che cambia, Pramac a un bivio

Mercato piloti in fermento Il 2024 sarà una stagione di cambiamenti per i big della griglia, i cui contratti sono quasi tutti in scadenza. Bagnaia ha già firmato il rinnovo con Ducati, Quartararo ha fatto altrettanto, un po' a sorpresa, con Yamaha, ma per il pilota spagnolo non mancano le possibilità di esaudire la sua richiesta. A cominciare dalla stessa Ducati, che si era già impegnata nel 2022 ad accoglierlo nel team interno, prima di virare su Bastianini (il cui contratto scade quest’anno). Sul campione francese aveva messo gli occhi l’Aprilia a cui manca un secondo pilota di punta. La carta Martin potrebbe essere una strada da percorrere. approfondimento Quartararo rinnova, 17 piloti ancora in scadenza

Martin: "Accordo con Liberty grande notizia" Intanto si discute anche in conferenza stampa dell’accordo che legherà la MotoGP a Liberty Media. "Penso sia una grande notizia - risponde Martin -. Carlos Ezpeleta è molto contento. Sarebbe grandioso se riuscissimo a rendere questo sport più grande". Quindi una battuta su Kevin Schwantz, vero idolo locale, uno dei piloti più popolari negli Stati Uniti. "Per me è uno dei piloti più grandi di tutti i tempi, in termini di talento". vedi anche MotoGP a Liberty Media, cosa potrebbe cambiare ora