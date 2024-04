Pole position da record di Vinales ad Austin: il pilota Aprilia partirà davanti a tutti grazie a un super giro in 2:00.864. In prima fila con lui Acosta e Marc Marquez, dalla seconda Bagnaia, Bastianini e Martin. Solo 17° Brad Binder. Stasera alle 22 c'è la Sprint Race, domenica la gara lunga alle 21 (tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW)

