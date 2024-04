Il pilota è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la doppia frattura alla mascella dopo un incidente in motocross: operazione perfettamente riuscita. Rimarrà in ospedale per un altro intervento alla clavicola, ma intanto ha fissato come obiettivo per il rientro i test di Misano a fine maggio. Ad Assen verrà sostituito da Nicholas Spinella

Prosegue il recupero per Danilo Petrucci dopo l'incidente in Motocross: è stato sottoposto ad un'operazione chirurgica per ridurre la doppia frattura alla mascella e rimarrà in ospedale fino a lunedì per l'intervento alla clavicola destra. A renderlo noto è il team Barni sui profili social. Il pilota ternano ha fissato come obiettivo per il rientro i test di Misano di fine maggio e per il conseguente round del 14-16 giugno. Nel frattempo, verrà sostituito da Nicholas Spinelli per la gara di Assen, debuttante nel Mondiale Superbike.