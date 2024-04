Il rider Ducati, 5° al traguardo, ha analizzato la sua gara a Sky: "Fino al 6° giro mi sentivo molto bene, pronto per lottare per vincere. Da lì in avanti ho guidato in difesa. Cerchiamo di fare il massimo, poi quando sarà il momento di attaccare e star davanti lo faremo. Dobbiamo capire un po' di cose, è un inizio di stagione analogo al 2022. Lavorando torneremo dove ci compete". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

