Fenomenale Maverick Vinales ad Austin: in versione Batman, lo spagnolo dell'Aprilia rimedia a una partenza che, dopo un contatto al via, lo aveva retrocesso a centro gruppo. Il rider Aprilia mette in fila una serie di spettacolari sorpassi su Bagnaia, Martin e Acosta e va a prendersi una vittoria da urlo. Ecco il racconto fotografico della sua gara

GP AUSTIN, HIGHLIGHTS