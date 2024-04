Grande gioia in casa Marini: Marta Vincenzi, moglie del pilota della Honda, è in dolce attesa. La coppia lo ha annunciato sui social, postando le foto di un'ecografia, anche se non si conosce ancora il sesso del nascituro: "Il nostro amore è diventato vita. La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando, sei la gioia più grande che potessimo provare", ha scritto Vincenzi su Instagram