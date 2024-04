Huertas vince in rimonta una gara iniziata con pista bagnata, decisiva la scelta della gomma. Manzi (2°) passa in testa al mondiale. Mogeda 1° nella 300

Glenn Van Straalen ha chiuso a pochi millesimi da Debise, mentre la quinta posizione è andata a Edwards , primo classificato nel Challenge. Alle sue spalle ecco Federico Caricasulo , con Navarro settimo e Bahattin Sofuoglu ottavo. Marcel Schroetter non va oltre il dodicesimo posto, ma eguaglia Montella al secondo posto in classifica, a nove lunghezze da Manzi. Tra gli italiani prendono punti anche Simone Corsi e Niccolò Antonelli , quattordicesimo e quindicesimo.

Anche Stefano Manzi ha dovuto risalire la china, pur avendo perso meno posizioni rispetto al vincitore. I punti del secondo posto valgono all’italiano la leadership del mondiale, complice lo zero di Yari Montella , impossibilitato a partire a causa di un mozzo ruota danneggiato. Manzi ha conquistato la seconda posizione proprio all’ultima curva con un attacco aggressivo su Valentin Debise (primo tra i piloti con la rain): il francese non l’ha presa benissimo, ma ha salvato comunque una terza piazza che riporta sul podio il team Evan Bros.

I piloti dotati di Pirelli da bagnato sono partiti a spron battuto, specialmente il gruppetto composto da Valentin Debise , Tom Edwards , Luke Power e John McPhee , a cui presto si è aggiunto Jorge Navarro . Il costante miglioramento delle condizioni ha poi ribaltato la situazione a favore dei gommati slick, a cominciare da Huertas, che ha iniziato una furiosa rimonta dalla ventitreesima posizione . Lo spagnolo ha saputo girare a un passo insostenibile per chiunque, colmando un gap di oltre trenta secondi e passando in testa a due giri dalla fine.

Come in Superbike, anche nelle classi Supersport la pioggia è stata determinante per il risultato di Gara 1 . Mentre nella 300 lo scroscio è arrivato negli ultimi due giri, rendendo caotico il finale, nella middle class la pista è stata bagnata fin dalla partenza e si è asciugata col passare dei chilometri . L’incertezza l’ha fatta da padrona sulla griglia di partenza, con il gruppo spaccato tra gomme slick e rain . A fare la scelta giusta e a spuntarla sul traguardo è stato Adrian Huertas , alla seconda vittoria della sua stagione.

Supersport 600, l'ordine d'arrivo di gara 1 ad Assen

La classifica del Mondiale di Supersport 600

In Supersport 300 primo successo per Mogeda

Gara 1 della Supersport 300 ha vissuto una brusca interruzione dopo pochi giri per un pauroso incidente occorso a Jeffrey Buis, caduto all’ultima chicane e investito da Julio Garcia. Dopo minuti di timore, l’olandese si è alzato in piedi raggiungendo con le sue gambe l’ambulanza; non prenderà parte alla seconda gara per motivi precauzionali. Dopo la ripartenza, la corsa ha premiato Daniel Mogeda, al primo successo in carriera. In un finale teso a causa delle gocce di pioggia, lo spagnolo ha preceduto i connazionali Unai Calatayud e Inigo Iglesias, sempre più leader del mondiale. Marco Gaggi chiude decimo, migliore degli italiani, con Raffaele Tragni quattordicesimo.