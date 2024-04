MotoGP a Jerez, chi cerca conferme e chi riscatto

Nel weekend del 26-28 aprile la MotoGP torna in pista a Jerez per il quarto appuntamento della stagione (tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Sul circuito andaluso la Ducati cerca il riscatto. Bagnaia arriva con 30 punti di distacco in classifica da Martin ma con l'arrivo in Europa il Mondiale è cpme se vivesse un nuovo inizio

