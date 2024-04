Strisce di vittorie italiane: a Jerez il record?

La vittoria dell'Aprilia ad Austin ha portato a 20 i successi consecutivi di moto italiane, a un passo dalla striscia record di sempre. Ma anche Bagnaia insegue uno storico primato personale e a Jerez cercherà di eguagliare Crivillé e Valentino Rossi. Il weekend del GP di Spagna è LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

* Queste due sequenze sono separate solo da un GP, Opatija 1969, in cui la MV Agusta non partecipò e vinse la Norton di Godfrey Nash.

E Bagnaia insegue il tris



Oltre a questo record storico, c’è un numero tondo in vista per Ducati: il 50° podio consecutivo. La striscia attuale è già un record per loro ed è la 4^ di tutti i tempi. Per raggiungere la terza, dovranno salire a 66, cifra toccata dalla Honda da Lusail 2011 a San Marino 2014. Anche Bagnaia è di fronte ad un numero importante, anche se ostico da raggiungere vista l’agguerrita concorrenza di questo inizio di 2024: Pecco ha vinto qui le ultime due gare, ed un 3° successo consecutivo gli permetterebbe di eguagliare la sequenza record di Jerez, registrata in precedenza solo in due occasioni, da Alex Crivillé nel 1997-1999 e da Valentino Rossi nel 2001-2003.