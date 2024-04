Un warm up un po' diverso dal solito: Marc e Alex Marquez si sono scaldati in vista del weekend di Jerez sull'erba dello stadio Benito Villamarín, ospiti dell'allenamento del Betis Siviglia di Manuel Pellegrini. Presente anche l'ex giocatore del club andaluso, Joaquin Sanchez, grande amico dei due piloti del team Gresini. Ecco le foto dell'incontro tra palleggi, colpi di tacco e qualche puntata in porta. Il GP Spagna è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

