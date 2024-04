Archiviato il weekend di campionato, la MotoGP è scesa nuovamente in pista a Jerez per una giornata di test ufficiali. Fabio Di Giannantonio ha firmato il primo tempo davanti a Vinales e Morbidelli. In casa Ducati la novità più importante è per Marquez, che ha provato il freno posteriore a pollice. Messa a punto della GP24 per Bagnaia e Bastianini. Nuovo codone per Aprilia, carene evoluzione per Ktm e Yamaha

TEST JEREZ: I TEMPI