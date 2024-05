Nel weekend del 10-12 la MotoGP torna in pista a Le Mans per il quinto appuntamento della stagione (tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Sul circuito francese la Ducati continuerà a stare davanti a tutti? Bagnaia riuscirà a ridurre ulteriormente il gap dal leader del mondiale Martin che dopo Jerez è passato a 17 punti? Ecco il punto casa per casa

A cura di Paolo Beltramo