A Le Mans si preannuncia un sabato spettacolare: piloti in pista per la prove libere 2, poi alle 10:50 scatterà la caccia alla pole position. Costretti a passare dal Q1 Bastianini, Marc Marquez e Binder, che non hanno centrato la top 10 nelle pre-qualifiche. Alle 15 verranno assegnati i primi punti del weekend nella Sprint Race. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

