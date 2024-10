Il mondiale Superbike si decide a Jerez, ultimo round della stagione 2024. La lotta tra Toprak Razgatlioglu, favorito d’obbligo, e Nicolò Bulega, rookie dell’anno con Ducati, arriva all’atto finale. Tutto il week-end live su Sky Sport MotoGP con gara 1 e 2 sabato e domenica alle 14

Toprak Razgatlioglu, al primo anno in BMW, si presenta a Jerez de la Frontera con 46 punti di vantaggio su Nicolò Bulega, autore di una stagione spettacolare, da rookie in Superbike, con la Ducati factory del team Aruba. Con 62 punti da assegnare nell’arco dell’intero week-end è chiaro come la stessa turca sia favorita, basterà infatti arrivare al termine di gara 1 con 37 punti vantaggio sull’italiano e i giochi saranno fatti per il pilota BMW. Di certo però come sempre non c’è nulla a maggior ragione in un mondiale spettacolare come quello della Superbike 2024.

Mondiale costruttori, Ducati in pole per il titolo Il mondiale costruttori in Superbike vede la Ducati in testa con 35 punti di vantaggio sulla BMW. I giochi non sono fatti essendoci in palio ancora 62 punti nelle tre gare di Jerez, ma il vantaggio della casa di Borgo Panigale è consistente. Sarebbe il mondiale numero 20 in 37 anni, oltre la metà dei titoli assegnati dal 1988 ad oggi, a testimonianza del legame fortissimo con il mondiale delle derivate dalla serie. approfondimento Bilancio Estoril: passerella di Bulega e Toprak

Supersport, Supersport 300 e WorldWCR: tre titoli mondiali da assegnare La caduta in gara 2 all’Estoril, quando era in testa, ha tolto dai giochi Yari Montella ma la contestuale vittoria di Stefano Manzi ha rimandato l’assegnazione del titolo al round finale di Jerez. Adrian Huertas con la Ducati del team Aruba.it Racing WorldSSP è il favorito grazie ai 45 punti di vantaggio su Manzi, quando ne restano 50 da assegnare. In Supersport300 con tre piloti racchiusi in poco più di 30 punti, i giochi non sono ancora fatti. In lotta restano per il titolo Aldi Mahendra, Loris Veneman e Iñigo Iglesias. Ancora aperto anche il WorldWCR dove Ana Carrasco si presenta al round conclusivo con 18 punti di vantaggio su Maria Herrera, più staccata ma ancora in gioco Sara Sanchez. vedi anche Iannone rinnova con il team Go Eleven per il 2025

Calendario 2025, confermate Cremona e Misano Due round in Italia sui 12 complessivi. Confermata Cremona, dopo il grande debutto 2024 con una cornice di pubblico spettacolare. Misano a giugno appuntamento storico del mondiale SBK

