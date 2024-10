Moto2, Somkiat Chantra salta il GP d'Australia

Dopo l'ultimo test in un kartodromo in Thailandia e l'ultima visita, il pilota del team Asia ha deciso di prendersi un'altra settimana di pausa per provare a tornare al top della forma per il suo Gp di casa

Obiettivo rientrare al top a Buriram

Chantra si era fatto male dopo un contatto con Aldeguer, che in frenata gli ha pestato il piede destro, provocandogli pesanti distorsioni al ginocchio e alla caviglia. Ed è proprio la caviglia a preoccupare Chantra, che non si sente ancora pronto a correre dopo un test in un kartodromo in Thailandia. La successiva visita medica non ha tolto i dubbi sul rientro e così è stato deciso di rinunciare a correre a Phillip Island per provare a rientrare al massimo della forma a Buriram, a casa, dove Chantra spera di salutare con un grande risultato la Moto2 prima del salto in MotoGP. Il team Asia, come in Giappone, non ha in programma di inserire sostituti dell'ultimo minuto per rimpiazzare Chantra e attenderà il rientro del suo pilota la prossima settimana.