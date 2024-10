Sprint sabato alle 6, gara domenica alle 5

Il duello per il titolo tra Bagnaia e Martin riparte da Phillip Island, dove la MotoGP sarà in pista nel weekend del 18-20 ottobre LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Occhio agli orari, servirà puntare la sveglia: le qualifiche della top class sono in programma nella notte tra venerdì e sabato all'1.50, con la Sprint che parte alle 6. Nella notte tra sabato e domenica via alle gare: Moto3 alle 2, Moto2 alle 3.15 e MotoGP alle 5. Ecco il programma completo

COME ARRIVIAMO IN AUSTRALIA