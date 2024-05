Sergio Garcia ottiene il miglior tempo del venerdì in Moto2, con il pilota del team MT Helmets - MSI che ha chiuso in 1:35.473. Subito alle sue spalle Alonso Lopez e Fermin Aldeguer: schermaglie in pista tra i due compagni di squadra del team Folladore SpeedUp, con qualche sorpasso deciso che si giustificherebbe in gara, non di certo non nelle prove libere. Quinto il leader del mondiale Joe Roberts, scivolato a 6 minuti dalla fine MOTOGP, RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE

Tra i due litiganti, per ora se la gode Joe Roberts, in testa al mondiale, senza vittorie, ma con tre podi pesanti. Sul passo in campionato, il californiano è l'esempio migliore, quello che ancora non riescono a seguire i due "galletti" del team Speed Up: Alonso Lopez e Fermin Aldeguer. Schermaglie in pista (anche oggi in Fp1 la rivalità è apparsa evidente), con qualche sorpasso deciso che si giustificherebbe in gara, di certo non nelle libere del venerdì.

Aldeguer scalpita alle spalle di Garcia e Roberts nel mondiale Luca Boscoscuro, patron del team, ha il suo da fare per gestire i due talenti migliori del mondiale. Fermin scalpita, insegue in classifica al terzo posto, alle spalle di Garcia e del californiano. Ma si avvicina. Dopo lo zero del Qatar è andato in crescendo: quarto in Portogallo, terzo negli Usa, secondo in Spagna. Gli manca ancora la vittoria che ha invece centrato alla prima gara il suo compagno di squadra. Alonso è andato fortissimo nel primo turno del mattino, segnando il nuovo record del circuito, seguito a poco più di un decimo da Fermin.

"Bagarre" tra compagni di squadra Al pomeriggio i due spagnoli si sono studiati, persino affrontati, in palio c'era qualcosa di più del miglior tempo di una sessione che tutto sommato funge da antipasto per il ben più impegnativo sabato. Ma tant’è… nessuno vuole concedere nulla al primo avversario che da sempre è l'altra metà del box. Dopo avere cercato di abbassare il suo record - nel frattempo ritoccato da Garcia - Lopez è scivolato a due minuti dalla fine. Errore che non gli ha precluso il secondo posto a fine giornata. Aldeguer ha provato a mettersi davanti, s'è fermato a due decimi dal compagno di team. Se ne riparla sabato.

Una caduta mette momentaneamente fuori gioco Roberts E Roberts? A 6 minuti dalla fine della sessione pomeridiana, Joe era in testa alla classifica dei tempi. Una caduta l'ha messo fuori gioco. Per ora. Sabato mattina bisognerà fare i conti anche con lui. Gli italiani restano invece fuori dalla lotta per le posizioni di vertice. Assente Vietti, operato per la frattura alla clavicola rimediata nei test di Jerez, il migliore è stato Arbolino, decimo. Foggia è scivolato e ha chiuso in ventiduesima posizione.