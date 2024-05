I 'key points' che abbiamo visto fino ad ora dovranno sfociare in una redazione di regole che preciseranno meglio quello che avete detto o quello che abbiamo visto è già il regolamento?



"Per il momento abbiamo concordato i concetti e rilasciato una comunicazione in cui vengono spiegati, dove tutte le aree di intervento sono elencate. La struttura definitiva del regolamento è ancora da fare e la farà la FIM nel più breve tempo possibile, però le esatte parole che verranno trasferite nel libro dei regolamenti non sono ancora state scritte"

Durante la conferenza stampa fatta venerdì, Carmelo Ezpeleta ha sottolineato con orgoglio che è stata raggiunta l'unanimità. Immagino che, da quando avete iniziato, ci siano state delle trattative e contrattazioni. Dalla vostra idea originaria è cambiato molto?

"In realtà non tantissimo. Non è mai semplice mettere d'accordo così tanti interessi diversi, ma è stato più facile del previsto. C'è stato subito l'accordo sull'80% dei contenuti, poi quando manca l'ultimo decimo arriva il difficile. L'ultima fase è stata più complicata, ma non ci sono state lotte particolarmente dure. E' corretto quello che dice Carmelo: in questo momento siamo tutti d'accordo e non c'è nessuno decisamente contrario o scontento per le cose che sono state decise"

La riduzione della cilindrata è il primo passo che viene fatto per l'abbassamento di potenza. L'Aprilia, attraverso Albesiano, ha chiesto se questa cosa non fosse possibile tenendo i motori 1000cc. Presumo che questa riflessione è stata fatta perché ora bisogna riprogettare i motori se vanno rimpiccioliti...

"Sì, chiaramente l'obiezione di Albesiano è corretta tecnicamente. La risposta è sì, si potrebbe anche ridurre la potenza non cambiando la cilindrata. E' chiaro che non si può fare non cambiando niente, quindi non so poi quale sia l'effettiva convenienza in termini pratici. Mi spiego: per ridurre la potenza di un 1000 devi comunque fare qualcosa di nuovo, quindi da un lato è vero, dall'altro non so se sarebbe stato fattibile in maniera più economica. Noi abbiamo espresso l'esigenza di avere un motore meno potente e non più estremo"

Con la riduzione dell'alesaggio da 81 a 75, si otterrà un motore un po' meno super quadro e una corsa un po' più lunga?

"Questo include alla risposta una domanda che non mi hai fatto: 'Ma non torneremo al solito errore della 800?'. No, proprio per il fatto che in questo caso è stato ridotto l'alesaggio e, come hai detto te, è stato ridotto un po' più che proporzionalmente al fatto di passare da 1000 a 850cc. E' un motore che è più piccolo e un po' meno spinto. Una cosa interessante da dire, e non l'ho vista detta da nessuno, è che avendo ridotto la cilindrata e l'alesaggio, la corsa rimane più o meno quella e c'è da aspettarsi gli stessi giri. I giri aumenteranno come aumenterebbero per l'evoluzione tecnologica se l'avessimo lasciata com'era"