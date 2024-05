Terzo posto per Vinales nella Sprint a Le Mans, nonostante qualche problema con le gomme: "Sono contento perché in un giorno in cui ho faticato sono riuscito ad arrivare terzo". Poi ancora: "Oggi le Ducati andavano fortissimo: non so se sarà così facile, ma domenica ci proverò. Il mio obiettivo è lottare davanti". Nel VIDEO l'intervista integrale

