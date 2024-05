Strapotere dello spagnolo e del team italiano Boscoscuro in Francia: sul podio con Garcia (nuovo leader del Mondiale con 7 punti su Roberts) anche Ogura e Alonso Lopez, soltanto 7° Aldeguer davanti a Tony Arbolino (8°)

Grande scatto al via: la cronaca della corsa di Garcia, finisce lì, perché lo spagnolo ha preso il largo subito, alla partenza, ed è rimasto in testa fino al traguardo. Scintille e sorpassi, solo alle sue spalle, soprattutto nel finale dopo che Canet (colpevole di un errore in partenza che gli ha fatto perdere il vantaggio della pole position) s’è visto rimontare da Alonso Lopez, inesorabile sul passo, fino a riprendere e superare Roberts, ma rimasto senza gomme negli ultimi giri. Un errore di Alonso ha riacceso l’animo di Canet, e nel frattempo il gruppetto degli inseguitori s’è ricompattato con l’arrivo di Ogura che partiva dalla sesta fila. Gli ultimi giri hanno ricompensato l’attesa degli appassionati.