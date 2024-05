David Alonso trionfa a Le Mans, battendo in duello il leader del Mondiale Holgado (ora distante solo 1 punto in classifica). Terzo gradino del podio per Veijer. Lunetta (11°) il migliore degli italiani: out Rossi, steso da Munoz, oltre a Bertelle e Farioli (problemi tecnici). Di seguito il racconto del Gran Premio di Francia della Moto3

Così giovane, così vincente. E così astuto. "Ho aspettato, ho gestito con calma, ho atteso la fine della corsa per attaccare". David Alonso spiega così la sua terza vittoria stagionale. Con un pizzico di malizia, un buon intuito e il talento che serve per battere il leader del mondiale Holgado nel duello più atteso. Il duello finale tra loro due è la misura di questo mondiale, dove la classifica li vede quasi appaiati (Holgado resta al comando per un punto). Il resto è cronaca di una corsa gestita dal colombiano, che si era fatto il suo piano. "Aspetto, li faccio sfogare, do tutto nel finale". E così è andata: scattato bene al via, Alonso non ha reagito all’attacco di Holgado, che l’ha superato subito, ha lasciato sfogare anche Veijer e Ortola poi, a tre giri dal termine, il primo colpo da maestro: un doppio sorpasso sull’olandese e lo spagnolo. Il primo avviso a Holgado che gli ha risposto subito perché non voleva permettere al colombiano, che in prova aveva mostrato un ritmo infernale, di scappare via. All’ultimo giro il secondo capolavoro di David, che ha infilato Holgado all’interno di una curva veloce (visto che in staccata il pilota Red Bull sembrava inattaccabile). Vittoria e cinque punti rosicchiati in classifica, Veijer, terzo, ne deve recuperare 32. E’ un po’ la storia dei predestinati, quando arrivano in Moto3 con il giusto mix di velocità e intelligenza agonistica, se ben guidati finiscono per sfruttare subito queste doti. "David ascolta e impara in fretta", continua a ripetere il suo mentore e manager Aspar Martinez.

Rossi steso da Munoz, out anche Bertelle e Farioli

Nella classifica dei rimpianti il primato va invece a Riccardo Rossi, steso da un aggressivo Munoz (punito con un doppio long lap e infine caduto), quando era ormai a ridosso dei primi, dopo un ottimo recupero dal tredicesimo posto in griglia. Rimpianti anche per Matteo Bertelle, fermato da problemi tecnici ("la catena sbatteva sullo stivale, il cambio non funzionava più") e Filippo Farioli (frizione bruciata al primo giro). Primo degli italiani al traguardo è stato Luca Lunetta.