Il pilota spagnolo ha realizzato il nuovo record della pista con il tempo di 1:42.807. Alle sue spalle Roberts e Munoz, 10° Arbolino. Buon venerdì di libere per il commentatore Sky Mattia Pasini, che corre con una wild card in sella alla Boscoscuro del team Ciatti, 15° a Barcellona: "L'1'43 basso era alla mia portata - spiega il romagnolo - stiamo cercando di capire la direzione in cui lavorare, ma stiamo arrivando"

Jorge Navarro domina la prima giornata di Barcellona. Dopo avere chiuso indietro il primo turno del week end catalano, lo spagnolo spicca un salto deciso al pomeriggio, segnando il nuovo record della pista. Alle sue spalle il californiano Joe Roberts, secondo nel Mondiale, ormai una certezza, davanti alla sorpresa Daniel Munoz (in corsa come wild card, da Le Mans, in sostituzione dell’infortunato Bo Bendsneyder). Quarto tempo per Manuel Gonzales che si conferma sui livelli del mattino, chiuso davanti a tutti per la gioia del team Gresini, quindi Fermin Aldeguer. Il pilota di Boscoscuro riesce a tenersi dietro il connazionale Canet, su Fantic Motor. Settimo Filip Salac, che si mette davanti a Sergio Garcia, su cui in pochi avrebbero scommesso quest’anno dopo una stagione di apprendistato in chiaroscuro (nel 2022 chiuse secondo nel Mondiale Moto3 alle spalle del più quotato Guevara) e che intanto occupa il primo posto in classifica, dopo aver vinto la gara precedente, a Le Mans.