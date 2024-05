A Barcellona è tempo delle qualifiche MotoGP, ora LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Di Giannantonio e Raul Fernandez hanno staccato gli ultimi due pass per il Q2, eliminati Marc Marquez (14°), Bezzecchi (16°) e Quartararo (17°). Alle 15, invece, in palio i primi punti del weekend nella Sprint Race: tutto da vivere in diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

