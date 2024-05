Altra super rimonta di Marquez, 2° nella Sprint in Catalunya: "Partire 14° non è facile, devi prendere qualche rischio e l'ho fatto - spiega a Sky -. Mi sono toccato con Miller e ho perso l'ala, il bilanciamento della moto è cambiato un po' ma l'ho accusato per 2 giri e poi mi sono abituato". Poi prosegue scherzando: "Il team dovrà lavorare molto per capire cosa è cambiato senza l'aerodinamica, perché andavo benissimo in una pista dove non c'è grip. Forse domani partiamo senza un'ala..."

MARQUEZ PERDE L'ALA. VIDEO