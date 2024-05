Moto3, Ortola in pole a Barcellona. Alonso 6°

Pole position col giallo (non solo per le bandiere sbandierate alla fine, per la cadute di Rossi e Holgado), ma anche per il comportamento di Ortola che si è preso la prima casella con qualche dubbio. Veloce a fine turno, un po’ troppo lento a metà quando involontariamente ha ostacolato il giro buono del favorito Alonso che se l’è trovato in traiettoria e l’ha vistosamente mandato a quel paese. Non è andata come s’aspettava il colombiano, irresistibile nelle prove, costantemente il più veloce. Aveva la qualifica in tasca, ma la sfortuna c’ha messo lo zampino . Prima con l’ostacolo di Ortola, poi, nonostante il buon riscontro cronometrico (ad ogni modo un po’ meno esplosivo di quanto sperato), con le bandiere gialle esposte per le cadute di Riccardo Rossi e Holgado , che hanno vanificato il suo ultimo tentativo. Il suo terzo tempo è stato cancellato e il pronosticato è così scivolato in settima posizione.

Terza posizione per Holgado, attardati gli italiani

Nulla di compromesso in prospettiva gara, il pilota di Aspar ha il miglior passo di tutta la griglia, per il podio c’è anche lui, al suo rientro al box non ha mostrato eccessivi disappunti. Che lui sia il riferimento di questo gran premio, lo dimostra la quantità di colleghi che si attaccano alla sua moto per sfruttarne la scia. Rueda l’ha seguito come un’ombra per tutta la sessione, rientrando a cambiare la gomma posteriore quando rientrava David. In attesa di eventuali verifiche e ripensamenti, la griglia del gran premio vede, ad ogni modo, in prima fila, Ortola come detto, insieme a Veijer, come al solito veloce, e Rueda. Alonso chiude la seconda, il laeder del mondiale Holgado (in testa per un solo punto di scarto), chiude la terza con il nono. Gli Italiani sono tutti indietro: caduto Rossi (finito al diciottesimo posto), il migliore è Lunetta, decimo, che apre una fila tutta tricolore con Nepa, undicesimo, e Bertelle dodicesimo.