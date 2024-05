Archiviato il GP Catalunya col trionfo di Pecco Bagnaia nella gara di domenica, per la MotoGP è già tempo di pensare al Gran Premio d'Italia, LIVE nel weekend del 31 maggio-2 giugno su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW . Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)

Continua la stagione 2024 del Motomondiale, che sbarca al Mugello per il Gran Premio d’Italia, settima gara dell’anno. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista per le prime sessioni di Libere a partire dalle 8.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare la MotoGP, in programma alle 10.40 e alle 14.55. Sabato solito show: al termine dell’ultima sessione di Libere è tempo di qualifiche per la classe regina alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. Tutto il fine settimana toscano sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.