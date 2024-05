È sicuramente un weekend speciale per i sei piloti italiani che sono pronti a vivere il GP di casa. Dai successi di Bagnaia (vincitore delle ultime due edizioni) al selfie da bambino di Morbidelli con i genitori, passando per i biglietti regalati al papà di Bezzecchi per la tribuna Ducati: nel VIDEO sopra ecco le emozioni e i ricordi più belli al Mugello dei nostri sei rider in griglia di partenza

