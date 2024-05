Alex Marquez si è arrabbiato con Pecco Bagnaia nel corso delle pre-qualifiche del GP d'Italia: il pilota spagnolo si è lamentato in pista con il torinese dopo esserselo trovato in traiettoria a velocità più lenta nel tratto compreso tra curva 11 e curva 12. Una sorta di impeding, finito sotto investigazione: "Non erano esposte le bandiere blu, Alex è uno showman e lo conosciamo", ha detto il campione del mondo a Sky. Di seguito la ricostruzione e la fotosequenza dell'episodio

L'ANALISI ALLO SKY TECH