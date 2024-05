Un sorriso che dice più di tante parole: è un Marc Marquez soddisfatto dopo il primo giorno della sua vita al Mugello in sella a una Ducati: "E' stato bello, molto più facile (ride, ndr). Di solito questa pista è difficile, ma mi sono sentito bene già dalle Libere 1 - ha detto l'otto volte iridato -. Il passo gara è a posto, per il giro secco non siamo ancora perfetti, anche se l'abbiamo migliorato". Poi sugli avversari: "Qui Bagnaia è davanti a tutti, poi ci siamo io, Martin e Acosta..."

