Moto2, Chantra il migliore del venerdì. Pasini 19°

Si rivede Somkiat Chantra, il più rapido nella prima giornata del Mugello. Ma dietro al thailandese attenzione a Joe Roberts, non particolarmente brillante al mattino, più in palla al pomeriggio: il californiano sembra aver trovato in fretta il feeling con le curve del Mugello. Alle sue spalle uno dei piloti più attesi, Fermin Aldeguer che deve scrollarsi di dosso il ricordo della gara di Barcellona, soprattutto la caduta nel long lap di penalità, rimediato per eccessi di track limits nel duello tirato con Garcia. Per lo spagnolo che corre per il team Luca Boscoscuro è quasi un gran premio di casa.