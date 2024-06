L'ex pilota Ducati, intervenuto a Sky Sport dopo la Sprint al Mugello, sul lavoro che sta facendo Marquez al suo primo anno con una Ducati: "Deve cambiare il suo modo di guidare, ma è il più bravo ad adattarsi velocemente". E su Bagnaia: "E' ancora il pilota più forte su Ducati, mentre Acosta è impressionante per quello che sta facendo in questa MotoGP". Il GP d'Italia è LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

MUGELLO, HIGHLIGHTS DELLA SPRINT