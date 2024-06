Pole e nuovo record della pista per Jorge Martin al Mugello, che ha chiuso in 1:44.504. Bagnaia partirà 2° nella Sprint di oggi alle 15, ma 5° nella gara di domenica delle 14 dopo la penalità di tre posizioni in griglia per l'episodio di venerdì con Alex Marquez. Vinales chiude la prima fila, dalla seconda scatteranno Marc Marquez, Bastianini e Morbidelli. Il weekend del Mugello è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW