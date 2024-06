Lo spagnolo soddisfatto dal secondo posto nella Sprint: "Pecco lo ha dimostrato anche lo scorso anno, qui va fortissimo. Ma noi siamo lì, costanti. Buoni i primi giri, poi non ne avevo più per prendere Bagnaia". Sulle gomme: “Per la gara di domenica tutto chiaro, bisogna lavorare sulla partenza perché lì stiamo faticando”. La lotta per il titolo: "Sei mesi non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto della stagione con questa classifica". GP live alle 14 su Sky e in streaming su NOW