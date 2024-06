Quattro posizioni in due curve. Pecco Bagnaia al Mugello si è reso protagonista di una partenza spettacolare che gli ha permesso di guadagnare subito il comando della gara dopo esser scattato dalla 5^ casella in griglia (a causa di 3 posizioni di penalità per un episodio con Alex Marquez nelle pre-qualifiche). Di seguito la fotosequenza e il VIDEO della super partenza di Bagnaia

IL VIDEO DELLA PARTENZA DI BAGNAIA