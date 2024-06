Acosta ha chiuso davanti a tutti il warm up al Mugello con il tempo di 1:45.900. Alle sue spalle Bastianini e Morbidelli, 4° Alex Marquez, 5° Di Giannantonio e 6° il leader del mondiale Martin che scatterà dalla pole position. Nono tempo per Marc Marquez, 18° Bagnaia che partirà dalla quinta casella dopo la penalizzazione. Ducati in pista con la speciale livrea azzurra, tutto da vivere in diretta diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT - CLASSIFICA - GRIGLIA