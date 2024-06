Il leader del Mondiale dopo il GP d'Italia chiuso terzo dopo aver subito nel finale il sorpasso di Bastianini: "Prima della gara avrei firmato per questo risultato alle spalle del team factory. Ma a tre giri dalla fine ero a due decimi da Pecco e vedevo la vittoria lì. Poi sono passato al terzo posto, mi ha fatto male ed ero molto frustrato per un errore da rookie. Non succederà più". Il Motomondiale torna il 30 giugno in Olanda: LIVE su Sky e in streaming su NOW

