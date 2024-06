Presentata con una conferenza stampa la World Ducati Week 2024 in scena a Misano. Tornano la Lenovo Race of Champions e la parata del venerdì, spazio al trentennale della 916 MOTOGP: LA GRIGLIA PILOTI 2025

Il conto alla rovescia per la World Ducati Week 2024 inizia ufficialmente con la conferenza stampa di presentazione, organizzata nell’Auditorium della sede Ducati. La più grande festa dell’estate motociclistica giunge alla dodicesima edizione e promette più spettacolo che mai, spaziando dalle corse al prodotto e celebrando la passione per il marchio di Borgo Panigale a trecentosessanta gradi. Il WDW 2024 è aperto a tutti e il suo motto è "all in one" perché tutte le tipologie di appassionati vi trovano spazio, dai motociclisti esperti alle generazioni più giovani.

Presenti alcuni dei piloti più rappresentativi di Ducati Presentato dallo speaker Gianluca Gazzoli, all’evento hanno presenziato alcuni dei piloti più rappresentativi del marchio di Borgo Panigale, che al WDW saranno protagonisti della Race of Champions. Dalle fila della MotoGP sono saliti sul palco Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Michele Pirro, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli; con loro anche Álvaro Bautista e Nicolò Bulega, già pronti per il round di Superbike di Misano. Non sono mancati nemmeno Antonio Cairoli e Alessandro Lupino per quanto riguarda il lato motocross, nel quale Ducati è sbarcata in questa stagione. Insieme ai rappresentanti delle istituzioni, a fare gli onori di casa è stato l’amministratore delegato di Ducati Motor Holding Claudio Domenicali.

Domenicali: "È un'occasione per interagire con i piloti" "La nostra mission è intrattenere e fare felici le persone, per cui il WDW rappresenta la quintessenza di Ducati. È un’occasione per tutti gli appassionati per interagire con i piloti e le persone dell’azienda. Il paddock che diventa tutto rosso è sempre emozionante. In questa edizione faremo tante cose: la gamma Ducati è la più ampia di sempre, copre tutti i segmenti e tutti i terreni hanno una loro rappresentanza. L'evento è ispirato alla massima sostenibilità, tutto ciò che viene utilizzato e consumato è regolato da norme stringenti e proviene da fonti rinnovabili".

"Quest'anno ci sarà una sorpresa straordinaria" Domenicali ha sottolineato come il World Ducati Week sia un ponte che lega passato, presente e futuro del marchio. "Il WDW è un pezzo di storia di un’azienda che ha una grande percorso e che a breve festeggerà il centenario. Uno degli elementi del WDW sarà la celebrazione dei trent’anni della 916, punto di svolta della storia Ducati, moto che rappresenta la fusione di bellezza, design e tecnologia e che in qualche modo ha fatto nascere il DNA moderno di Ducati. Quest’anno però ci sarà anche una sorpresa straordinaria, un oggetto di cui siamo follemente innamorati e che sarà una grande novità per tutti, motivo in più per non mancare".

Grande attesa per la Race of Champions A catalizzare l’attenzione ci sarà l’attesissima Lenovo Race of Champions, nella quale i piloti Ducati MotoGP e Superbike si sfideranno a bordo delle Panigale V4S. Non mancheranno la tradizionale parata del venerdì e le esperienze di guida con i modelli della gamma Ducati. Le opzioni di accesso sono molteplici: un biglietto per la singola giornata, un abbonamento per i tre giorni oppure, per la giornata di sabato, il biglietto “La Notte dei Campioni” dedicato all’ingresso per la Race of Champions e per la festa serale, nella quale il rettilineo del Misano World Circuit si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto.