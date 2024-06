Il pilota Ducati numero 29 scenderà in pista con un casco speciale in occasione della sua gara di casa a Misano in Superbike per dare voce ad un messaggio di pace, rispetto, uguaglianza e fratellanza globale, ispirato a un'affermazione di Einstein. Il casco, colorato arcobaleno, porta incisa la frase "Only one race, human race"

SUPERBIKE, GP MISANO: LA GUIDA TV